DREAM THEATER zeigt neues Video

Die Progressiv-Metaller DREAM THEATER haben bei YouTube ein neues Video, des diesen Jahres erst erschienen Titels 'A Broken Man', online gestellt.

Der Song wird auch auf dem kommenden Album "Parasomnia" enthalten sein, welches für den 07.02.2025 angekündigt ist.

Somit verkürzt die Band, mit dem neuen Video, die Wartezeit der Fans, die 2021 mit "A View from the Top of the World", das letzte mal neue Musik zu hören bekamen.

