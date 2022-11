DREAM THEATER 2023 wieder auf Tour

Die Progmetal-Urgesteine aus New York beehren uns auch 2023 wieder mit Shows in Europa. Die "Top Of The World"-Tour macht Anfang des Jahres in folgenden Städten halt:

Januar 2023

23.01. Neapel - Italien

24.01. Florenz - Italien

25.01. Brescia - Italien

27.01. Bratislava - Slovakei

28.01. Brünn - Tschechien

29.01. Warschau - Polen

Februar 2023

06.02. Stockholm - Schweden

08.02. Düsseldorf

09.02. Horsens - Dänemark

10.02. Groningen - Niederlande

12.02. Tilburg - Niederlande

14.02. Zürich - Schweiz

15.02. Stuttgart

17.02. Manchester - Großbritannien

18.02. Birmingham - Großbritannien

19.02. Glasgow - Großbritannien

21.02. London - Großbritannien