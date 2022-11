BRIGHTER DEATH NOW und RAISON D'ETRE auf Dark Winter Industrial Tour

Die beiden Industrial-Dark-Ambient-Acts sind im Dezember gemeinsam auf Tour. BRIGHTER DEATH NOW wird Stücke vom letzten Release "All Too Bad - Bad To All" spielen, welcher letztes Jahr zur Wintersonnenwende veröffentlicht wurde. RAISON D'ÊTRE wird neue Tracks aus den letzten drei Jahren präsentieren und hat für die Zukunft keine weiteren Bühnenauftritte geplant, weshalb Dark-Ambient-Liebhaber diese Gelegenheit nicht verstreichen lassen sollten. Hier der Tourplan:

03.12.2022 Krakau, Zascianek

04.12.2022 Breslau, Liverpool

05.12.2022 Prag, Underdog's

06.12.2022 Bratislava, FUGA

07.12.2022 Budapest, Robot

08.12.2022 Linz, Stadtwerkstatt

09.12.2022 Dresden, Reithalle Straße E

10.12.2022 Berlin, Urban Spree

Tickets für Dresden gibt es bei Tower Promotions und für Berlin bei Konzertkasse KOKA 36.

