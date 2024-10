Bassist, Songwriter und Co-Sänger von KING'S X, Doug "dUg" Pinnick, wird am 25. Oktober über Rat Pak Records sein neues Soloalbum "Thingamajigger" veröffentlichen. Die LP enthält elf brandneue Songs und folgt auf seine erfolgreiche Veröffentlichung "Joy Bomb" aus dem Jahr 2021. Mit 'Climbing Up The Mountain' könnt Ihr hier in einen Song des neuen Werks reinhören.

Climbing Up The Mountain

https://www.youtube.com/watch?v=fbHD0NoX5Xc