Doku über SAVIOUR MACHINE erscheint 2025

Frontmann und Sänger Eric Clayton arbeitet die Geschichte seiner Band SAVIOUR MACHINE in einer ausführlichen zehnteiligen Dokumentation mit dem Titel "Christians And Lunatics - The Story Of Saviour Machine" auf, welche 2025 via youtube erscheinen wird.

Vielleicht wird dort ja auch die Frage erörtert, ob wir jemals wieder mit weiterer Musik der Band rechnen dürfen.

https://www.youtube.com/watch?v=2SRj-nXxMak

Quelle: Facebook Redakteur: Stephan Lenze Tags: saviour machine eric clayton christians and lunatics