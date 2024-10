TALES OF MIKE veröffentlicht neuen Song

Nach der famosen Debüt-EP "Landscape Of Sorrow" im letzten Jahr veröffentlicht Mastermind Mike Heß mit seinem Epic Heavy Metal-Projekt TALES OF MIKE 2025 das erste abendfüllende Album mit dem Titel "Human". Ein erster musikalischer Vorgeschmack ist seit heute in Form der Single 'Human Masquerade' verfügbar.

Human Masquerade

https://www.youtube.com/watch?v=vzfWGuBeyXc