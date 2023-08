DOMINUM unterschreibt bei Napalm Records...

... und veröffentlicht mit 'Patient Zero' den ersten Song und das erste Video der Bandgeschichte. Die Band um Sänger, Produzent und Songwriter Felix Heldt (bekannt durch seine Arbeit für FEUERSCHWANZ, VISIONS OF ATLANTIS u.a.) in der Rolle des Dr. Dead, entführt die Lebenden in die Welt der Untoten, erzählt Geschichten von Zombies, Überleben und dem unstillbaren Hunger nach mehr und erschafft so ihre eigene intensive und fesselnde Realität.



Dr. Dead zu 'Patient Zero':

"Ich freue mich sehr, euch Lebenden endlich einen Lichtblick in eurer ausweglosen Situation geben zu können. Mit Patient Zero ist es mir gelungen, einen Durchbruch in Sachen Unsterblichkeit zu erzielen. Mein alter Kollege Frankenstein hat alles gut vorgedacht - jedoch nicht konsequent zu Ende gebracht. Patient Zero markiert den Anfang einer langen Geschichte, die für euch Lebende ein gutes Ende haben wird.

Hochachtungsvoll, Dr. Dead"



Dr. Dead ist bei DOMINUM für die Vocals zuständig, Patient Zero spielt eigentlich Bass, dann gehören noch Drummer Victor und Gitarrenmann Tommy zu der Truppe. Nun denn, auf zum fröhlichen Gruseln!



Patient Zero







https://www.youtube.com/watch?v=9nvyBcvt7Mo

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dominum patient zero