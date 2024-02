DOMINUM covert die SCORPIONS

Die Herren von DOMINUM, deren Album "Hey Living People" am 29. Dezember via Napalm Records veröffentlicht wurde, veröffentlichen heute den SCORPIONS-Song 'Rock You Like A Hurricane'.



Dr. Dead kommentiert dazu:

"Meine Zombies und ich sind begeistert von der positiven Resonanz auf unser erstes "Album Hey Living People". Als Dankeschön teilen wir einen unveröffentlichten Song, an dem wir seit unserer Tour im letzten Dezember gearbeitet haben. Als treue Fans der legendären SCORPIONS und angesichts der Tatsache, dass dieses Jahr für uns alle ein turbulentes Jahr war, haben wir beschlossen, unsere Version von 'Rock You Like A Hurricane' zu veröffentlichen.



Im Februar dieses Jahres feiert der Song seinen 40. Geburtstag, und mit unserer Interpretation zollen wir den Legenden unseren Respekt und unsere Hochachtung. Wir danken euch für eure Musik."



Rock You Like A Hurricane







https://www.youtube.com/watch?v=tmpiU_lPOQo

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dominum hey living people rock you like a hurricane scorpions