DOG EAT DOG: Neuer Song

Bevor am 20. Oktober mit "Free Radicals" das neue DOG EAT DOG-Album erscheint, hauen uns die Jungs in Form von 'Lit Up' einen kleinen Vorgeschmack um die Ohren.

Anbei die Trackliste des Albums:

1. Lit Up

2. Kin

3. Never Give In

4. Time Won’t Wait

5. 1 Thing

6. Mean Str

7. Energy Rock

8. @Joe’s

9. Blvk Clvd

10. Bar Down

11. Man’s Best Friend

12. E1on1

13. Looking Back

14. Zamboni