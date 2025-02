Der 25. Jahrestag des Erscheinens des Albums "The Sickness" will zünftig gefeiert werden. DISTURBED kündigten dazu auf Social Media-Plattformen nun eine Tour durch Europa an - mit MEGADETH als Special Guest! Gespielt werden soll das gesamte erste Album sowie ein Set mit den Greatest Hits.

Die Daten:

28.09.: DK-Kopenhagen - Royal Arena

01.10.: DE-Düsseldorf - PSD Bank Dome

03.10.: DE-Stuttgart - Schleyerhalle

04.10.: CH-Zürich - Hallenstadion

06.10.: HU-Budapest - László Papp Budapest Sports Arena

07.10.: CZ-Prag - O2 Arena

10.10.: PL-Krakau - Tauron Arena

12.10.: FR-Paris - Zenith

14.10.: NL-Amsterdam - Ziggo Dome

15.10.: BE-Brüssel - Forest National

17.10.: DE-München - Olympiahalle

18.10.: DE-Berlin - Velodrom

20.10.: UK-Birmingham - Utilitia Arena

22.10.: IE-Dublin - 3Arena

24.10.: UK-Manchester - AO Arena

26.10.: UK-London - The O2

28.10.: UK-Glasgow - Ovo Hydro

Der Vorverkauf startet am 28. Februar um 10 Uhr.

Quelle: DISTURBED Facebook Redakteur: Michael Vogt Tags: disturbed the sickness megadeth tour