DIRTY SHIRT will nichts verpassen

Bevor die rumänische Folk-Metal-Formation DIRTY SHIRT auf Europatournee geht, die sie u.a. am 18. Juli auf das Dong Open Air nach Neukirchen-Vluyn führen wird, ging das Video zur digitalen Single 'FOMO (Fear Of Missing Out)' online.







https://www.youtube.com/watch?v=tyloBE8YbqY

