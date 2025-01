DIRKSCHNEIDER: erste Single-Auskopplung vom neuen Album

Am 28 Februar 2025 erscheint via Reigning Phoenix Music (RPM) das 40-jähriges "Balls To The Wall"-Jubiläum als Neuauflage mit vielen illustren Gästen.



Auf der neuen Version des legendären Titelstücks ist dabei nicht nur die ACCEPT-Kultstimme von Udo Dirkschneider zu hören, sondern ebednso die von SABATON-Vokalist Joakim Brodén.



Udo bezieht Stellung:

"Mit Joakim Brodén von SABATON 'Balls To The Wall' neu aufzunehmen, war ein absolutes Highlight! Dieser Mann hat eine unglaubliche Power in seiner Stimme, die den Song noch explosiver macht. Es war eine geballte Ladung Energie, die den Klassiker auf ein neues Level hebt. Joakim hat richtig abgeliefert - zusammen haben wir den Song noch einmal zum Leben erweckt und das Ergebnis ist einfach brachial!"



Udo sagt weiter:

"Die Neuaufnahme von "Balls To The Wall" war für mich eine ganz besondere Herausforderung. Dieses Album ist ein Meilenstein in meiner Karriere und es war mir wichtig, den Originalsongs neuen Glanz zu verleihen, ohne ihre kraftvolle Essenz zu verlieren. Die Zusammenarbeit mit großartigen Gästen hat den Songs eine frische, aufregende Dimension gegeben - alle haben ihren eigenen Stempel auf die Klassiker gesetzt. Es ist eine kraftvolle Hommage an die Fans und eine Einladung an die nächste Generation, diese Songs mit genauso viel Leidenschaft zu erleben, wie ich sie damals aufgenommen habe. Für mich persönlich ist es eine Reise, die nie endet - "Balls To The Wall!" wird immer ein Teil von mir sein!"



Balls To The Wall, feat. Joakim Brodén







https://www.youtube.com/watch?v=cRd-7LcK7OE



