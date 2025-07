DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG) - Fremde im Paradies

Mit 'Strangers In Paradise' hat DIRKSCHNEIDER & THE OLD GANG (DATOG) die nächste Single inklusive Videoclip aus dem kommenden Album "Babylon" veröffentlicht. Das Album wird am 3. Oktober 2025 über Reigning Phoenix Music erscheinen.



"Babylon" Trackliste:



01. It Takes Two To Tango

02. Babylon

03. Hellbreaker

04. Time To Listen

05. Strangers In Paradise

06. Dead Man's Head

07. The Law Of A Madman

08. Metal Sons

09. Propaganda

10. Blindfold

11. Batter The Power

12. Beyond The End Of Time



Strangers In Paradise







https://www.youtube.com/watch?v=U7j_th2jf_g

Quelle: Reigning Phoenix Music (RPM) Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: dirkschneider and the old gang datog babylon strangers in paradise