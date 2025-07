LAMB OF GOD mit BLACK SABBATH-Cover

LAMB OF GOD hat überraschend eine offizielle Studioaufnahme ihres Covers von 'Children Of The Grave' veröffentlicht.



Die Band präsentierte ihre Coverversion des legendären Songs von BLACK SABBATH gestern Abend live bei ihrem Auftritt bei "BACK TO THE BEGINNING", der Abschiedsshow von OZZY OSBOURNE und BLACK SABBATH. An diesem historischen Abend, der im Villa Park in Birmingham, Großbritannien, stattfand, feierte LAMB OF GOD zusammen mit einer Reihe von Größen wie METALLICA, GUNS N' ROSES, TOOL und ihren jüngsten Tourkollegen MASTODON das Vermächtnis von OZZY und BLACK SABBATH.



LAMB OF GOD steht kurz vor der Fertigstellung ihres zehnten Studioalbums.



Children Of The Grave







https://www.youtube.com/watch?v=uzDBL-6EqgM

Quelle: Oktober Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: lamb of god children of the grave cover ozzy osbourne black sabbath