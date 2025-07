Auch wenn uns vermutlich noch ein langer heißer Sommer erwartet, so ist es vielleicht gar nicht verkehrt, den Blick schonmal auf die "Metal-Sause im Schnee" im Zilleertal zu richten.



Vom 23. bis zum 28. März 2026 wird das Zillertal wieder zur "härtesten" Alpenregion der Welt. Full Metal Mayrhofen setzt zur zweiten Abfahrt an und bringt hochkarätige Acts wie IN EXTREMO, die DONOTS, EMIL BULLS, BEYOND THE BLACK und PALEFACE SWISS in die Alpen, weitere Bestätigungen werden folgen.



"Der Berg ruft – und er ruft laut! Doch das ist noch nicht alles: Zusätzlich zur winterlichen Wall of Death erwartet die Besucher ein breites Sportangebot. Ob auf Skiern, dem Snowboard oder dem Rodel: schwarze Pisten und schwarze Shirts passen bestens zusammen. Wer stattdessen eine Moshpause einlegen möchte oder eine Nackenstarre vom Haarpropellern befürchtet, darf sich über zahlreiche Wellness- und Spa-Angebote freuen – Klangschale statt Klangwand, quasi. Außerdem wird es Metal-Yoga-Kurse und ein reiches kulinarisches Angebot geben, also ausreichend Gelegenheit zum Chillen und Wellnessen."



Fans können zwischen einem 6-Tages-Ticket für 229 Euro sowie einem 3-Tages-Ticket für 155 Euro wählen. Die Tickets berechtigen zum Zugang zu den Musikveranstaltungen im Rahmen von Full Metal Mayrhofen. Außerdem sind beide Tickets in einer Plus-Variante mit zwei bzw. vier Flexitickets erhältlich.



Weitere Informationen rund um das Full Metal Mayrhofen finden sich hier und auf dem Full Metal Mayrhofen Instagram-Kanal.



Zum Einstimmen noch ein kleiner Film vom FULL METAL MAYRHOFEN 2025 AFTERMOVIE:







https://www.youtube.com/watch?v=HwH0422VhUo

Quelle: Head Of Promotion Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: full metal mayrhofen 2026 in extremo donots emil bulls beyond the black paleface swiss