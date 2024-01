DIE BRENNENDEN WÄLDER: Neues Album für Februar angekündigt

Zugegeben, der Name der Hamburger Post-Punk-Band DIE BRENNENDEN WÄLDER, ist nicht unbedingt ein Name, der unmittelbar auf eine Band hinweist. So verwundert es auch nicht, dass der Titel des neuen Albums "Wenn alles längst gesagt ist werden wir immer noch da sein" eben sowenig auf ein Album hin deutet. Das Trio ist aus der Band DER REST entstanden.



Wie dem auch sei, das neue Werk wird am 09.02.2024 über das Label brillJant erscheinen. Mit dem Song 'Warum nicht' gibt es auch schon einen ersten Eindruck vom neuen Material.



Die Tracklist liest sich so:

1. Neue Fallen

2. Es tut mir leid

3. Wenn alles längst gesagt ist werden wir immer noch da sein - Endlos - Ein Schrei in der Stille - Endlos2

4. So wie mir ständig

5. Ich habe keine Worte mehr

6. Die Teufel von gestern

7. Warum nicht

8. Alana



Live ist die Band demnächst zu folgenden Terminen zu erleben:

09.02.2024 Chemnitz, Weltecho

10.02.2024 Annaberg, Alte Brauerrei

22.02.2024 Hamburg, Bar 227

29.02.2024 Köln, Sonic Ballroom

01.03.2024 Berlin, Junction Bar

02.03.2024 Hannover, Oberdeck

08.03.2024 Offenbach, Waggon

09.03.2024 Frankfurt, Café Excess

01.05.2024 Lübeck, Treibsand

Quelle: Promotion Werft Redakteur: Swen Reuter Tags: die brennenden waelder neues album der rest post punk wenn alles längst gesagt ist werden wir immer noch da sein warum nicht brilljant