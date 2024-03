DEVORZHUM: Das Debüt

Im vergangenden Jahr hat die polnische Black-Metal-Band DEVORZHUM ihr Erstlingswerk, mit dem Titel "Exigens Monumentum", auf den Markt gebracht. In Kooperation mit dem Label Via Nocturna erscheint das Debüt nun auch in physischer Form.

Tracklist:

1. Intro

2. Exigens Monumentum

3. Ona

4. Splamione Oblicze Ziemi

5. Czekam Widma

6. ...by duszę wyzwolić

7. Cisza Martwych Ulic