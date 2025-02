DESERTED FEAR mit zweiter Single und Appell

Die Death Metaller DESERTED FEAR veröffentlichen heute nach 'The Truth' bereits die zweite Single ihres neuen Albums "Veins Of Fire", das am 25.04. über Testimony Records erscheinen wird.

Die zweite Single ist 'Blind' und das dazugehörige, absolut sehenswerte Video soll zum Nachdenken anregen.

Die Band dazu:

„Stellen wir uns vor, wir müssten unser eigenes Essen töten – könnten wir das? Wir wissen doch, welches Leid mit einem exzessiven Fleischkonsum einhergeht, blenden wir das einfach aus? Als Bratwurstband warf die Tierhaltung im eigenen Garten und der Nachbarschaft irgendwann mal diese Fragen bei uns auf.

Der heutige Fleischkonsum ist das Resultat eines Systems, das Profit über Tierwohl stellt und die Natur zerstört, während wir in den industrialisierten Ländern keine Berührung mit diesen Tieren haben. War das Bewusstsein bei der eigenen Tierhaltung und Weiterverarbeitung früher noch ein anderes und Fleisch etwas Besonderes, ist es heute selbstverständlich, billiges Fleisch im Discounter zu kaufen und täglich zu konsumieren.

Dass sich immer mehr Menschen für einen bewussteren Fleischkonsum entscheiden oder sogar ganz darauf verzichten, ist eine wichtige Entwicklung. Doch genau diese Menschen müssen sich oft auf Familienfeiern rechtfertigen und werden belächelt, anstatt dass man ihnen ernsthaft zuhört.

Mit unserem Video zu „Blind“ wollen wir nicht belehren, sondern zum Nachdenken anregen.“

Blind

https://www.youtube.com/watch?v=Yypr7YapPK8