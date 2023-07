DEATH DEALER UNION und das Schweigegelübde

Am 22. September 2023 erscheint via Napalm Records das Debütalbum "Initiation" der Band DEATH DEALER UNION. Zu der Band gehören Doug Weiand und Hunter Havok (Gitarre), Jonny Heinz (Bass), CC McKenna (Drums) und als Sängerin Elena Cataraga, die als "Lena Scissorhands" von INFECTED RAIN bekannt ist.



Mit 'The Vow Of Silence' gibt es eine erste Auskopplung daraus.



"Initiation" Trackliste:



01. Initiation

02. The Vow of Silence

03. ILL FATED

04. Ekphrasis

05. The Integument

06. Mythos

07. The Big Blue

08. Back To Me

09. The Downfall

10. Love Me When I'm Ugly

11. Anew

12. Beyond Heaven



The Vow Of Silence







https://www.youtube.com/watch?v=NhdfsR9z-KY

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: death dealer union initiation the vow of silence