DEAF RAT: Video-Premiere

DEAF RAT feiert Video-Premiere zum euem Song 'Schizophrenic Part Of Me'. Nach ihrem gefeierten Debüt Album, "Ban The Light" (2019, AFM Records), und einer Reihe an Live-Singles, aufgenommen 2022 auf der Freilichtbühne Dalhalla in Schweden, im Vorprogramm von JUDAS PRIEST, hat die Hard Rock Band DEAF RAT heute ihre Fanbase mit einem brandneuem Song überrascht!



Im Video zu 'Schizophrenic Part Of Me' zeigt sich die Band im Studio, in welchem sie aktuell an einer neuen EP arbeitet. Weitere Details und Single-Auskopplungen sollen schon bald folgen.



Schizophrenic Part Of Me







https://www.youtube.com/watch?v=iSrNlvNXX4o

Quelle: Mona Miluski, All Noir/AFM Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: deaf rat schizophrenic part of me