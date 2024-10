DAEDRIC SHRYNE: Debütalbum

Die Hamburger Heavy-Metal-Band DAEDRIC SHRYNE hat die Veröffentlichung ihres Debütalbums angekündigt. Das Werk trägt den ebenfalls den Namen "Daedric Shryne" und wird am 22.11.2024 über Cold Knife Records erscheinen. Gegründet wurde die Band im Jahre 2020.



Das Line-up der Aufnahme von DAEDRIC SHRYNE umfasst Nils Groth an den Drums und Backing Vocals, Alex Shirazi als Lead-Sänger und Synth-Spieler, André Büchner an Rhythmus- und Leadgitarren, Bass, Synthesizer und Klavier sowie Frederic Eden, der Dive Bombs und Backing Vocals hinzufügt.



Aus dem Werk gibt es mit dem Song 'Downfall' einen ersten Höreindruck.



Die Tracklist liest sich so:

1. Aether

2. Birth

3. Awakening

4. Dominion

5. Downfall

6. Reflection



Das Album kann bereits im Labelshop vorbestellt werden.



