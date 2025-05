CRYPTOSIS zeigt sich zwischen den Realitäten und Tourankündigung

Aus dem aktuellen Album "Celestial Death" zeigt CRYPTOSIS ein weiteres Video. Diesmal wurde der Track "In Between Realities" visuell aufbereitet und bei YouTube online gestellt. Via Dragon Productions kam ebenfalls die Info, dass die Niederländer auf große Tour gehen.





Hier die Termine, der "Celestial Death World Tour 2025"





Support- ONSLAUGHT



29.05.25 Deutschland, Oldenburg, Amadeus

30.05.25 Niederlande, Alkmaar, Herrie Fest (Cryptosis only)

31.05.25 Deutschland, Essen, Turock

01.06.25 Belgien, Diest, Hell

03.06.25 Frankreich, Dijon, La Vapeur

04.06.25 Italien, Ranica, Druso

05.06.25 Italien, Bologna, Alchemica

06.06.25 Österreich, Vienna, Escape

07.06.25 Österreich, Steyr, Röda (Cryptosis only)

08.06.25 Österreich, Salzburg, Rockhouse

10.06.25 Deutschland, Stuttgart, Der Schwarze Keiler

11.06.25 Deutschland, Aschaffenburg, Coloss-Saal

12.06.25 Deutschland, Leipzig, Hellraiser

14.06.25 Deutschland, Selb, Rockclub Nordbayern



weitere Shows:



19.06.25 Portugal, Beja, Nada Festival

06.09.25 Niederlande, Dronten, Wildman MetalFest

18.10.25 Mexico, Monterrey, Cacique Metal Fest

12.11.25 Deutschland, Hamburg, Logo

13.11.25 Dänemark, Aabenraa, Sønderjyllandshallen



In Between Realities (OFFICIAL VIDEO)



https://www.youtube.com/watch?v=eyqGzyL6lx0

Quelle: Dragon Productions Redakteur: Norman Wernicke Tags: cryptosis celestial death world tour 2025