Gewinnspiel: PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS live - seid dabei!

Heute haben wir etwas ganz besonderes für euch! In den kommenden Wochen verlosen wir Gästelistenplätze für ausgewählte Konzerte eurer Lieblingsbands!

Mit freundlicher Unterstützung von Oktober Promotion haben heute etwas richtig Tolles für euch.

Im Sommer ist der legendäre und ehemalige MOTÖRHEAD-Gitarrist wieder mit seinen BASTARD SONS in Deutschland unterwegs - verpasst also nicht PHIL CAMPBELL und seine wilde Fahrt durch den Rock'n'Roll.

Die Deutschland-Dates sind:

15.06.2025 DE - Herford / Kulturwerk

19.06.2025 DE - Siegburg / Kubana

15.07.2025 DE - Lichtenfels / Paunchy Cats

16.07.2025 DE - Karlsruhe / Stadtmitte

21.07.2025 DE - Aachen / Musikbunker

Ich wollt dabei sein? Kein Problem - wir verlosen 2 x 2 Gästelistenplätze für ein PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS-Konzert eurer Wahl. Beantwortet dazu einfach die Frage, in welcher Band PHIL CAMPBELL bis 2015 Gitarre spielte.

Schickt uns eine E-Mail an marcel.rapp@powermetal.de, um an der Verlosung teilzunehmen.

Bitte seht von Mehrfacheinsendungen ab. Vielen Dank.



Wir wünschen euch viel Glück!

