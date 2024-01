CROWNSHIFT: erste Single online

Heute gibt es, wie angekündigt, die erste Single 'If You Dare' von CROWNSHIFT auf die Ohren. Das Debütalbum wird in der ersten Hälfte diesen Jahres über Nuclear Blast veröffentlicht.



If You Dare







https://www.youtube.com/watch?v=UqofLGVXhE8

