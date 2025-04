CREMATORY auf

Am Freitag, den 02. Mai 2025, erscheint via ROAR das neue Studioalbum "Destination" von CREMATORY.



CREMATORY "Destination Tour":



01.05.25 Kaiserslautern - Kammgarn

02.05.25 Leipzig – Hellraiser

03.05.25 Stuttgart – Wizemann

04.05.25 Mannheim – 7er Club

05.05.25 Worms - Heaven Records Meet & Greet

09.05.25 Regensburg – Eventhall

10.05.25 Lichtenfels - Paunchy Cats

11.05.25 München – Backstage Werk

16.05.25 Erfurt – From Hell

17.05.25 Zwickau – Club Seilerstr

29.05.25 Oberhausen – Kult Tempel

30.05.25 Potsdam – Lindenpark

31.05.25 Coesfeld - Fabrik

Quelle: Mona Miluski, All Noir Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: crematory destination tour 2025 roar