CRADLE OF FILTH mit neuem Video

CRADLE OF FILTH veröffentlicht eine neue Single 'Malignant Perfection', ein erster Vorbote auf dem Weg zum 14. Studioalbum und Napalm Records Debüt von CRADLE OF FILTH.



Dani Filth zu 'Malignant Perfection':

"Unsere neue Single und das dazugehörige Video, 'Malignant Perfection', ist unsere grausame Hommage an All Hallows Eve, verkörpert durch die weibliche Vergöttlichung des Bösen. Es ist die perfekte musikalische Begleitung zur Zeit der Hexen. Es beschwört die dunkle, herbstliche Pracht herauf und feiert die Zeit, in der die fragile Linie zwischen Leben und Tod am dünnsten ist und die Bewohner der anderen Welt versuchen, den Schleier zu durchbrechen.



Das Video, bei dem der unvergleichliche Vicente Cordero Regie führte und die kreative Meisterleistung einer gewissen Missy Munster zu sehen ist, ist ein Spielplatz verführerischer Dunkelheit voller bösartiger Monster und kryptischer Kreationen, die alle unersättlich um die ewige Seele des Zuschauers buhlen.



Das alles passt perfekt zur anstehenden Halloween-Saison und unserer "By Order Of The Dragon" UK/Europa-Herbsttour, sowie kurz nach unserer sensationellen Zusammenarbeit mit dem großen Modelabel Vetement und Blackcraft Clothing und kurz nach einer erfolgreichen, ausverkauften Australien-Tour."



CRADLE OF FILTH "By Order Of The Dragon" EU-Tourdaten:



11.11.24 DE - Kölne / Kantine

13.11.24 DE - Hamburg / 02 Markthalle

14.11.24 DK - Aarhus / Voxhall

15.11.24 SE - Stockholm / Fryshuset Klubbe

16.11.24 SE - Gothenburg / Brewhouse

18.11.24 CZ - Prag / Lucerna Music Bar

19.11.24 SN - Ljubljana / Kino Siska

20.11.24 IT - Mailand / Live Club

22.11.24 ES - Barcelona / Salamandra

23.11.24 ES - Madrid / BUT

24.11.24 PT - Lissaon / LAV Lisboa ao vivo

26.11.24 ES - Bilbao / Santana 27

28.11.24 FR - Lyon / La Rayonne

29.11.24 CH - Pratteln / Z7

30.11.24 FR - Vaureal / Le Forum

02.12.24 LX - Luxembourg / Rockhal

03.12.24 DE - Karlsruhe / Substage

04.12.24 DE - Berlin / SO36

05.12.24 NL - Amsterdam / Melkweg

07.12.24 BE - Leige / OM

08.12.24 NL - Tilburg / 013



Malignant Perfection







https://www.youtube.com/watch?v=FiF-PAt6N9U

Quelle: Napalm Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: cradle of filth malignant perfection