COLOSSEUM: Tourdaten März 2026
Hier sind die Termine im kommenden März der "Out Into The Fields Tour" der Jazz-Rock-Band COLOSSEUM aus Großbritannien:
18.03. Berlin, Kesselhaus
20.03. Affalter, Zur Linde
21.03. Forst, Manitu
22.03. CZ-Prag, Lucerna Music
23.03. A-Wien, Porgy & Bess
26.03. Karlsruhe, Tollhaus
27.03. Mainz, Frankfurter Hof
28.03. CH-Pratteln, Z7
29.03. Köln, Stollwerk
