CHRISTIAN MISTRESS und der See der Erinnerungen

CHRISTIAN MISTRESS hat mit 'Lake Of Memory' einen weiteren Song aus ihrem ersten Studioalbum seit zehn Jahren, "Children Of The Earth", das am 28. Februar 2025 über Cruz Del Sur Music auf CD, LP und in digitalen Versionen erscheint, vorgestellt.

Lake Of Memory

https://www.youtube.com/watch?v=DiFxEqxZH08

Quelle: Cruz Del Sur Music Redakteur: Stephan Lenze Tags: christian mistress lake of memory children of the night cruz del sur music