BLACK SABBATH: Der endgültig letzte Vorhang fällt

Es ist endgültig soweit: Ozzy Osbourne hat seinen Abschied von der ganz großen Bühne verkündet. Tatsächlich wird er ein letztes Mal mit der klassischen BLACK SABBATH-Besetzung und zahlreichen Gästen eine richtig pompöse Show feiern. Die "Back To The Beginning" betitelten Feierlichkeiten werden am 05. Juli 2025 im Villa Park in Birmingham stattfinden - direkt am Ursprungsort des legendären Quartetts.

Im Hauptprogramm werden unter anderem Performances von SLAYER, METALLICA und PANTERA zu sehen sein, die dem Großmeister und seinen Kollegen zum letzten Mal die Ehre erweisen werden. Die vollständige Liste ist dem offiziellen Plakat zu entnehmen. RAGE AGAINST THE MACHINE-Mastermind Tom Morello spricht bereits jetzt vom größten Event in der Geschichte des Heavy Metals.



Tickets für die Show werden ab dem 14. Februar um 10:00 Uhr Ortszeit erhältlich sein. Schnell sein, empfiehlt sich, da das Ganze mit allergrößter Wahrscheinlichkeit binnen Sekunden ausverkauft sein wird!

