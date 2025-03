CHAOSEUM auf dem Full Rewind

Das "Full Rewind"-Festival bestätigt nun, dass CHAOSEUM einen Slot bekommen wird. Die Nu-Metal-Band aus der Schweiz springt in die Fußstapfen von KORN, STATIC X und anderen Wegbereitern des Genres, und dürfte so manchen Besucher des Festivals abholen.

Bisher sind folgende Bands gelistet:

1349

AGNOSTIC FRONT

ANNISOKAY ANGELMAKER ATTILA (Ersatz für DEVILDRIVER)

AUGUST BURNS RED

BACKFIRE (Ersatz für BLOODCLOT)

BENEDICTION

CALLEJON

CHAOSEUM

DEEZ NUTS

EKTOMORF FALSE REALITY

HYPOCRISY

KATAKLYSM

KNORKATOR

KRISIUN

LOIKAEMIE

MACHINE HEAD MANOS

MINISTRY

NASTY

NILE

PERKELE

RISE OF THE NORTHSTAR

RYKER’S

THE BROWNING

THE REAL MCKENZIE

THROWN

WALLS OF JERICHO

Das Festival findet vom 31.07. bis 02.08.2025 auf dem Flugplatz in Roitzschjora statt. Die Tickets dafür sind über die Festivalhomepage erhältlich.