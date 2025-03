BEFORE THE DAWN mit unplugged Album

Das die Finnen von BEFORE THE DAWN auch leise Töne können, ist durch manche Ballade bekannt, aber nun zeigt die Truppe ihre Songs in einem völlig neuen Gewand. Mit "Darkness Unplugged - Live at TBA Suvilahti" werden zehn Songs auf eine limitierte (400 Stück) Vinyl-Edition gebannt. Veröffenlticht wird das Werk via Reaper Entertainment und ist in deren Shop erhältlich.

Tuomas Saukkonen:

"Für BTD beginnt eine ganz neue Ära, und während wir uns über alles freuen, was 2025 kommt, wollen wir auch die Geschichte der Band ehren. Ein neuer Zyklus beginnt, während sich ein anderer schließt. Wir trennen uns von unserem langjährigen Label Stay Heavy Records (BTD-Label 2005-2024) und veröffentlichen eine limitierte Vinyl-Edition unserer einmaligen Unplugged-Stream-Show von 2021 als Teil der 20-Jahr-Feier von SHR."

"Darkness Unplugged - Live at TBA Suvilahti"

1 Insomnia

2 My Room

3 Monsters

4 4:16 AM

5 Closure

6 Unbreakable

7 Hide Me

8 Phoenix Rising

9 My Darkness

10 Deadsong

Before The Dawn - Insomnia [Unplugged] (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=TK23_W8leeY