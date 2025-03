CEMETERY SKYLINE fährt die Nacht durch

Nach der Veröffentlichung ihres Debütalbum "Nordic Gothic" gibt es jetzt Nachschub von CEMETERY SKYLINE, den Gothic-Rockern um Sänger Mikael Stanne (DARK TRANQUILLITY, THE HALO EFFECT) und Gitarrist Markus Vanhala (INSOMNIUM, OMNIUM GATHERUM). So versucht sich die Band an einem Cover des Songs 'I Drove All Night'.

Keyboarder Santeri Kallio dazu:

"Für viele ist das ein ROY ORBISON-Hit, doch ich habe damals zu Schulzeiten mit dem Kopf gegen die Wand zum Original von CYNDI LAUER gehauen. Als alter Fan von dem Song konnte ich da einfach nicht widerstehen. Der Rest der Band hat meine Begeisterung schnell geteilt und so haben wir dem Song eine dunklere Note verliehen. Ich mag auch den Gedanken, dass Markus’ Leidenschaft für Oldtimer dazu beigetragen hat, die Idee zu entwickeln, ein Lied zu covern, das sich ganz darum dreht, die ganze Nacht manisch durch die Dunkelheit zu fahren. Im Grunde haben wir den Cadilac durch einen Leichenwagen ersetzt und alles war bereit."

I Drove All Night

https://www.youtube.com/watch?v=FOneDbM2EYg