CASTLE kündigt Live-Album an

Die in San Francisco ansässige Heavy Doom-Band CASTLE veröffentlicht noch dieses Jahr ihr erstes Live-Album. Die Platte trägt den Titel "One Knight Stands: Live In NY", wurde 2017 während der 'Welcome To The Graveyard'-Tournee mitgeschnitten und enthält Songs der ersten vier Alben. Die limitierte Vinyl-Edition kann ab sofort über die Bandcamp-Seite des neu gegründeten Label 'Black Wren Records' vorbestellt werden. Für die europäischen Fans wird es via Ván Records einen Vorverkauf geben, um die Versandkosten aus Übersee zu sparen.

