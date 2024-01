CARNIFEX ist hin- und hergerissen

Am 6. Oktober 2023 erschien via Nuclear Blast mit "Necromanteum" das neunte Studioalbum von CARNIFEX. Heute gibt es daraus das Video 'Torn In Two'.



https://www.youtube.com/watch?v=60mwjad8q6s

