CANDOR ZEALOT debütiert mit Single
Kommentieren
20.01.2026 | 22:56
Die neu formierte Metalband CANDOR ZEALOT aus Kanada hat ihre digitale Debütsingle 'Lie For Country' veröffentlicht. Das Video ist seit heute online.
Die neu formierte Metalband CANDOR ZEALOT aus Kanada hat ihre digitale Debütsingle 'Lie For Country' veröffentlicht. Das Video ist seit heute online.
https://www.youtube.com/watch?v=f26f_KNVBq0
- Quelle:
- Asher Media Relations
- Redakteur:
- Stefan Kayser
- Tags:
- candor zealot lie for country
0 Kommentare