MEGADETH lässt die Puppen tanzen!
Fast ist es soweit, am 23.01.2026 veröffentlicht MEGADETH das finale Album "Megadeth" (wir berichteten). Nun gibt es mit 'Puppet Parade' einen letzten Vorgeschmack, bevor das Album in den Läden steht:
https://www.youtube.com/watch?v=kj9OK_n6rpw
Die Tracklist von "Megadeth" liest sich wie folgt:
01. Tipping Point
02. I Don't Care
03. Hey, God?!
04. Let There Be Shred
05. Puppet Parade
06. Another Bad Day
07. Made To Kill
08. Obey The Call
09. I Am War
10. The Last Note
11. Ride The Lightning (Bonustrack)
