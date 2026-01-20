DUST ohne Körper
20.01.2026 | 22:57
Die digitale Vorabauskopplung aus dem neuen Album "Thoughs Of A Falling Man" der italienischen Metalgruppe DUST heißt 'Bodyless'. Das Album soll am 3. April erscheinen.
https://www.youtube.com/watch?v=uyE8ltsPBfY
