CALICO JACK und die Rache der Queen Anne

Am 30. Juni erscheint via Rockshots Records das Album "Isla De La Muerte" der berüchtigten Piratencrew CALICO JACK. Heute erzählt sie uns etwas über die Geschichte des gefürchtetsten Schiffes aller Zeiten, der berüchtigten "Queen Anne's Revenge" von Edward Teach, besser bekannt als Blackbeard. In rasantem, dunkel getöntem Folk-Metal wird erzählt, wie dieses legendäre Schiff mit Schrecken betrachtet und fast als übernatürliche Bedrohung angesehen wird, schließlich galt sein Kapitän bei seinen Gegnern als ein wahrer Teufel auf Erden.



Queen Anne's Revenge







https://www.youtube.com/watch?v=nJupjSnaz6k

