BRIAN ENO erinnert sich

Heute ging der Videoclip zu 'All I Remember' des britischen Musikers BRIAN ENO online, der vor allem durch seine Zeit bei ROXY MUSIC bekannt ist. Das Stück ist vom neuen Album "Eno", das am 19. April erscheinen soll, und kommt auch in der gleichnamigen Dokumentation vor.





