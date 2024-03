AS I MAY: Neues Video

Nach einem Audioclip ist nun auch ein Video zur aktuellen, digitalen Single 'The Last Breath' der finnischen Metalband AS I MAY veröffentlicht worden. Die Nummer ist eine Auskopplung aus dem gleichnamigen Album, dessen Erscheinen noch aussteht.





Quelle: https://ashermediarelations.com/ Redakteur: Stefan Kayser Tags: as i may the last breath