BOOKWOOD Festival mit zweiter VVK Welle

Die Metal Foundation Südharz, hat bekannt gegeben, dass die Early Bird Tickets für das "Bookwood"-Festival ausverkauft sind. Es gibt ab jetzt noch die regulären Tickets bei Eventim und Eventim-light.

Headliner des Fastivals, welches von POWERMETAL.de präsentiert wird, ist niemand geringeres als GRAVE DIGGER.

Hier die weiteren bisher bestätigten Bands:

LAST CARESS (MISFITS-Tribute)

KINGSLAYERS (BRING ME THE HORIZON-Tribute)

FAST'N'LOSE

BLACK STAINS

FRENEMY SOCIETY

CREED OF PAIN

ALVEOLE

BLINDGÄNGER

WINDREITER

STAHLKELLER

COLLISIONS

Das Bookwood findet hier statt:

Festplatz "K1"

Hinter Dem Rain

99734 Nordhausen OT Buchholz/Harz.