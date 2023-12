BLUTGOTT mit neuer Scheibe

In 20 Jahren hat Sänger und Gitarrist Thomas Gurrath ein ganzes Banduniversum aus DEBAUCHERY, BLOOD GOD und BALGEROTH erschaffen und vereint diese Trinity of Blood Gods nun unter dem Namen BLUTGOTT. Musikalisch genreübergreifend gibt es stampfenden Death Metal, klassischen Heavy Metal und groovigen Hard Rock, mal mit kreischenden Vocals, mal mit der markanten Monsterstimme, mal clean und alles dazwischen.



Zum 20-jährigen Jubiläum von Gurraths Banduniversum erscheint nun "Dragongods". Jeder der 10 Songs kommt auf einer separaten CD erstmalig in der deutschen BALGEROTH-Version, in der BLOOD GOD Heavy Metal-Version und in einer alternativen DEBAUCHERY-Version daher und ist somit eine Sammlung mit Gurraths persönlichen Favoriten in einem neuen Gewand. "Dragongods" erscheint am 09. Februar 2024 als 3-CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digital Formaten über Massacre Records.



Ein neues Musikvideo zur Debauchery-Version von 'King Of The Killing Zone' ist heute hier erschienen:

