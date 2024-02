BLOODORN: erste Single-Auskopplung

Das Debütalbum "Let The Fury Rise" von BLOODORN wird am 24. Mai 2024 via Reaper Entertainment veröffentlicht. Die erste Single daraus, 'Under The Secret Sign' kann seit heute gehört und gesehen werden. Das offizielle Musikvideo wurde im Dezember 2023 in Paris gedreht und anschließend von René Berthiaume (EQUILIBRIUM) animiert und editiert.



Lead-Gitarrist Nils Courbaron erklärt:

"Ich bin sehr stolz, unsere erste Single "Under The Secret Sign" zu veröffentlichen. Dieser Song ist einer der ersten, die ich für Bloodorn geschrieben habe. Wir haben diesen Song als erste Single ausgewählt, weil es der perfekte Track ist, um die Band den Leuten vorzustellen. Er ist schnell, eingängig und hat auch einige extreme Metal-Parts. Die Texte von Bloodorn handeln von der Situation in der Welt, dem Kampf der Menschheit und dem Kampf gegen jede Form von Unterdrückung. Ich war allein, als ich anfing, an Bloodorn zu arbeiten, und ich habe mich bei den Texten auf meinen Freund Johann Cadot verlassen.

Under The Secret Sign ist eine Art Einladung an unsere Gilde im Bloodorn-Universum. Es geht um einen blutigen Übergangsritus, ein Initiationsritual, das von verhüllten Gestalten tief in der Nacht durchgeführt wird."



Under The Secret Sign







https://www.youtube.com/watch?v=_HrDcIP2AIY

