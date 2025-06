BLEEDING gibt Bandauflösung bekannt

Nach vierzehn Jahren, einer EP sowie drei Alben hat sich die Hamburger Progressive Power Metal-Band BLEEDING leider aufgelöst. Hier das Statement der Band auf facebook im Wortlaut:

"Yo, kurz und schmerzlos:

Hiermit wird das Kapitel BLEEDING geschlossen. Kein Drama, kein Gekloppe, vielleicht nur etwas Frustration. Das darf auch sein. Die Welt dreht sich weiter. Vielen Dank für die tollen Erinnerungen, die wir mitnehmen, für die coolen Leute, die wir kennenlernen durften und natürlich auch vielen Dank an unsere ehemaligen Mitstreiter Theo, Heiko, Michi, Kriese und Lilo. It was a blast!"





Besten Dank für die tolle Zeit, die fantastische Musik und die denkwürdigen Live-Auftritte!