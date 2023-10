BLACK SABBATH: Vinyl-Vollbedienung!

Läuft euch auch schon so sehr das Wasser im Munde zusammen? Vinyl-Freunde aufgepasst!

BLACK SABBATH überrascht die Fans mit einem neuen Vinyl Boxset "Hand of Doom". Diese Veröffentlichung beinhaltet acht Album Klassiker der Band aus der Zeit 1970 bis 1978, alle sind Picture Disc Vinyl. Begrenzt auf 3000 Kopien wird "Hand of Doom" am 1. Dezember 2023 exklusiv in Europa und weltweit (außer US) über BMG veröffentlicht.

"Hand Of Doom" beinhaltet die "Complete Original BLACK SABBATH 1970-1978 Kollektion“ und dies zum allerersten Mal auf Picture Disc. Dieses Fan- und Sammlerpaket enthält das selbstbetitelte Debutalbum von 1970, das Multi-Platin ausgezeichnete "Paranoid" (1970), die Platin Alben "Master Of Reality" (1971), "Vol 4" (1972) und "Sabbath Bloody Sabbath" (1973), das vergoldete "Sabotage" (1975) zusammen mit "Technical Ecstasy" (1976) und "Never Say Die!" (1978).

"Hand Of Doom 1970 - 1978" zeigt jedes Album Artwork auf der Vorderseite der LP. Das Debutalbum, "Vol 4", "Technical Ecstasy" und "Sabbath Bloody Sabbath" haben dazu noch das original rückseitige Cover auf der Seite B. "Paranoid", "Master Of Reality" und "Sabotage" zeigt ein Foto der Band aus genau der Zeit. Diese Sammleredition beinhaltet ebenfalls ein großes Poster der Band, aufgenommen in Los Angeles im Sommer 1972 während der Aufnahmen zu "Vol 4".

Lecker oder?