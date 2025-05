BLACK COVEN mit neuer EP

Die österreichischen Pagen- und Black-Metaller BLACK COVEN werden am 02.05.2025 eine weitere EP veröffentlichen. "Tomorrow I Die" ist nach dem Langspieler "Erverlost" (2018) und der Single 'Tomorrow I Die' die dritte Veröffentlichung der Fünf um Frontmann The Apostate.







"Tomorrow I Die" Trackliste:





01-Tomorrow I Die

02-Bleed Black

03-Totenglocken

04-Enter the Empire



Quelle: BLACK COVEN Facebook Redakteur: Norman Wernicke Tags: black coven tomorrow i die enter the empire