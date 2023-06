BLACKSCAPE mit neuem Clip

Das Debütalbum des schwedischen Thrash/Death Metal-Trios BLACKSCAPE, "Suffocated By The Sun", erscheint am 07. Juli 2023 via Massacre Records.



Jetzt hat die Band einen zweiten Videoclip veröffentlicht: 'Boe To Me'. Über den Song, welcher von dem Film "Life Of Brian" inspiriert ist, sinniert die Band: "Wenn du endlich die Schichten der Lügen durchschaust, auf denen dein Leben aufgebaut ist, und dich von ihnen befreist, nur um zu erkennen, dass deine neue Realität kein schönerer Ort ist und die Lügen nie ein Ende zu nehmen scheinen."



Bow To Me







https://www.youtube.com/watch?v=wJ_kASF1K90

Quelle: Mona Miluski, All Noir, Massacre Records Redakteur: Hannelore Hämmer Tags: blackscape suffocated by the sun bow to me