TEMPLE OF DREAD: neues Video

Die deutsche Death-Metal-Band TEMPLE OF DREAD wird am 11.08.2023 ihr viertes Album veröffentlichen. Es trägt den Namen "Beyond Acheron" und wird via Testimony Records erscheinen.



Mit 'World Below' gibt es eine weitere Auskopplung daraus.



World Below







https://www.youtube.com/watch?v=uvcBlfCGmQA



