BLACKBRIAR: Erste Details zum neuen Album

Die Gothic-Metal-Band BLACKBRIAR kündigt für diesen Herbst ein neues Studioalbum mit dem Titel "A Dark Euphony" (VÖ: 29.09.2023) an. Des Weiteren gibt es nun über Youtube auch ein Video zu der Single 'Cicada' zu bestaunen.

Hier die Tracklist von "A Dark Euphony":

1. An Unwelcome Guest

2. Far Distant Land

3. Spirit of Forgetfulness

4. Bloody Footprints in the Snow

5. The Evergreen and The Weeping Tree

6. Cicada

7. My Soul´s Demise

8. We Make Mist

9. Thumbelina

10. Forever and a Day

11. Crimson Faces