BETONTOD verschiebt Konzerte

Die Punkrock-Band BETONTOD verschiebt sechs ihrer Konzerte der anstehenden Tour. Betroffen sind die Konzerte in Hannover, Leipzig, Karlsruhe, Pratteln, Frankfurt und Ulm.

Im Statement der Band heißt es:

"Liebe Freunde,

es gibt Zeiten im Leben, wo man feiert und ausgelassen die Tage nutzt, die uns allen geschenkt werden. Hier sind wir seit Jahren dankbar, dass ihr diese Tage zusammen mit uns verbringt und wir waren immer für euch da! Leider gibt es auch Tage an denen man in die hässliche Fratze des Lebens blickt, verbunden mit einer Zeit, die mehr als 100% von einem verlangt und wo wir den Anspruch an uns selbst haben, da zu sein. Da sich diese beiden Zeiten sehr unerwartet und kurzfristig kreuzen, müssen wir den ersten Teil unserer Zeig Dich Tour 2024 leider verschieben. Ihr könnt uns vertrauen und davon ausgehen, dass uns diese Entscheidung nicht leicht fällt. Wir hoffen auf euer Verständnis und arbeiten bereits an Nachholterminen und wir informieren euch schnellstmöglich. Eure gekauften Tickets behalten selbstverständlich ihre Gültigkeit."